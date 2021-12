"To nie jest magiczna wizyta w klinice". Patrycja Sołtysik szczerze o in vitro

Przyszedł na świat tak, jak każde dziecko - urodziła go jego mama. Natomiast o samym leczeniu długo nie chciałam mówić, bo przede wszystkim starałam się chronić Stasia. Wiadomo, jaka jest opinia publiczna. Jest też ogromne społeczne zacofanie w tej kwestii oraz to, co mnie bardzo uwiera, ogromne braki w edukowaniu w tej dziedzinie medycyny. W pewnym momencie miałam już dość ukrywania. Dlatego też syn był ze mną w klinice. Tłumaczyłam mu już jak miał cztery lata, że mama z tatą muszą przytulać się "na golasa", żeby były dzieci. Teraz dodałam, że to czasem nie wystarcza - że potrzebny jest pan doktor, który robi badania i mama musi brać zastrzyki oraz leki. Było to trudne, ale jednocześnie uwalniające, że on to też wie. Staś widzi, jak my walczymy teraz o drugą ciążę. Wie, jak walczyliśmy o niego. Będzie też wiedział, że, nawet jeśli się nie uda, zrobiłam wszystko.