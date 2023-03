To (nie) tylko seks. "Sama to zaproponowałam, a zakochałam się po uszy"

- Po pierwsze musimy wiedzieć, czego chcemy, na co będziemy gotowe czy gotowi się zgodzić i, przede wszystkim, jasno to komunikować. Nie możemy z góry zakładać, że nasze wyobrażenie związku typu friends with benefits jest takie samo, jak drugiej strony. Najlepiej, gdy usiądziemy, obgadamy nasze potrzeby. Zapytamy się siebie nawzajem o swoje granice i zobaczymy, co jest w przestrzeni wspólnej - tłumaczy ekspertka.