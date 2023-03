Umówiła się na przygodę na jedną noc. "Seks to były dwie minuty"

ONS nie oznacza, że jesteśmy "winni" komuś seks

Jak podchodzić do one night standu? Według Angeliki Szelągowskiej-Mironiuk ważne jest to, by mieć wobec niego realistyczne oczekiwania. - Jeśli oczekujemy przygody i rozładowania napięcia, to jest to oczywiście możliwe. Jeśli natomiast chcemy zapomnieć o bolesnym rozstaniu lub poradzić sobie z traumą seksualną, to ONS nie jest do tego odpowiednim narzędziem. Trzeba też pamiętać, że jeśli decydujemy się na jednorazowy seks, to w każdej chwili możemy się wycofać. Nawet jeśli ktoś przyjmie naszą propozycje udania się z nim do domu lub hotelu to nie oznacza, że ta osoba jest nam "winna" seks – przypomina psychoterapeutka.