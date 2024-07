To on był pierwszym mężem Lipowskiej. "Jemu ofiarowałam swój wianek"

Teresa Lipowska jest najlepiej znana widzom z serialu "M jak miłość", w którym gra od początku powstania produkcji. Prywatnie ma za sobą dwa małżeństwa. O pierwszym mówi jednak niewiele. Operatora filmowego Aleksandra Lipowskiego, którego poznała na łódzkiej filmówce, poślubiła w 1957 roku. To dla niego przeniosła się do Warszawy i wbrew wierze zrezygnowała ze ślubu kościelnego. Miała wówczas jedynie 20 lat.

Lipowscy zamieszkali najpierw razem z matką Aleksandra. Następnie przenieśli się do małego mieszkania. Uczucie Aleksandra Lipowskiego do żony nie było jednak tak wielkie, jak się początkowo wydawało. Ich małżeństwo przetrwało jedynie trzy lata.

Gdy Teresa Lipowska powiedziała mężowi, że chce rozwodu, pokazał jej drzwi. - Potem stwierdził, że musimy się wyprowadzić i oddać mieszkanie. Ja się wyprowadziłam, a on tam został. Czyli tym sposobem wyrzucił mnie z mieszkania - opowiadała dalej.

Teresa Lipowska po wszystkim zerwała kontakt z pierwszym mężem. W międzyczasie poznała Tomasza Zaliwskiego, który początkowo był kolegą z teatru. To on był jednak dla niej wsparciem w trudnych momentach związanych ze zdradami oraz rozwodem.

Pobrali się w 1963 roku. Do pełni szczęścia brakowało im jedynie dziecka, o które starali się przez dziesięć lat.

- Byłam zrozpaczona, bo nie wyobrażałam sobie życia bez dzieci. Zdecydowałam się więc na adopcję . I kiedy z przyjaciółką Zosią Lengrenową zaczęłyśmy jeździć po domach dziecka, nagle zaszłam w ciążę . I to był cud - wspominała w rozmowie z "Przyjaciółką".

Tomasz Zaliwski do samego końca był ogromną miłością żony. Zmarł w 2006 roku.

