Jej mąż zmarł 18 lat temu. "Przymykam oczy i widzę Tomka"

Teresa Lipowska jest jedną z najpopularniejszych aktorek serialu "M jak miłość". Prywatnie ma za sobą dwa małżeństwa. Pierwsze, z operatorem filmowym Aleksandrem Lipowskim, którego poślubiła w 1957 roku, zakończyło się po trzech latach. W grudniu 1963 roku wyszła za mąż po raz drugi. Jej wybrankiem został kolega po fachu, Tomasz Zaliwski, z którym spędziła 44 lata.

Mąż Teresy Lipowskiej zmarł 18 lat temu

Teresa Lipowska i Tomasz Zaliwski tworzyli zgrany i szczęśliwy związek. Małżeństwem byli aż do śmierci Zaliwskiego w 2006 roku. Doczekali się syna, Marcina.

W rozmowie z AKPĄ Teresa Lipowska wróciła do wspomnień związanych z mężem, który zmarł 18 lat temu. Wyjawiła, że niedaleko jej mieszkania na warszawskich Kabatach znajduje się park, w którym jest oczko wodne. Patrząc na nie, przypomina sobie męża.

- W lipcu przypada 18. rocznica śmierci mojego Tomka. Patrząc na to oczko wodne wszystko sobie przypominam. Przymykam oczy i widzę Tomka, który pływa po jeziorze - powiedziała Lipowska w wywiadzie.

"Byliśmy bardzo różni"

W przypadku Teresy Lipowskiej i Tomasza Zaliwskiego potwierdza się to, że to przeciwieństwa się przyciągają. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" aktorka wyznała niegdyś, że "byli bardzo różni". Mimo że wykonywali ten sam zawód.

- On lubił jeździć na ryby i do lasu, a ja wolałam wyjść potańczyć. Ale to była mądra miłość. Potrzebowaliśmy pierwszych lat małżeństwa, żeby się siebie nauczyć - mówiła.

Do dziś ma po ukochanym wiele pamiątek, do których należy m.in. list. To w nim Tomasz Zaliwski napisał jej, że "serce nie ma zmarszczek".

- Mąż był taki, jakiego sobie wymarzyłam. I to w stu procentach - podkreśliła.

- Mieliśmy ciche dni, ale zawsze chcieliśmy być razem. Mąż był najukochańszym człowiekiem na świecie. Miałam z nim cudowne życie - podsumowała w rozmowie.

