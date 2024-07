Zapytano ją o młodych aktorów. "Geniuszy nie widzę"

Teresa Lipowska oceniła młodsze pokolenie w rozmowie z serwisem Show News. Zapytana o to, czy jest ktoś, kto szczególnie zapadł jej w pamięć, odpowiedziała dość tajemniczo. Nie kryła jednak, że nie jest nastawiona optymistycznie do pracy z młodymi aktorami.

W rozmowie z serwisem podzieliła się jednak radą dla młodszych kolegów i koleżanek. Podkreśliła, że należy ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Sam talent nie wystarczy.

- Kochać zawód i pracować, bo to nie tylko talent, tylko praca musi być . Piękna wymowa, musi być ustawiony głos, więc trzeba po prostu pracować - powiedziała aktorka.

Temat młodego pokolenia, które wkracza do branży aktorskiej, pojawił się także w rozmowie Teresy Lipowskiej z Plejadą. Aktorka zarzuciła wówczas młodym aktorom, że nie zwracają uwagi na etykę zawodu i nie okazują szacunku starszemu pokoleniu.

- My okazywaliśmy starszym aktorom szacunek, słuchaliśmy ich uwag i je przyjmowaliśmy. Dziś to się zmieniło. Dziś prawie każdy młody jest mądrzejszy. Przychodzi na plan spóźniony, nie obchodzi go, że inni czekają - podkreśliła.