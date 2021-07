"To przypomina tortury". Tak traktowano dzieci w szpitalu w Garwolinie

"Środowisko polskich terapeutów i psychiatrów dziecięcych od wielu lat wie, jakie metody wobec dzieci stosuje personel oddziału leczenia nerwic w Garwolinie. Mimo to nikt nigdy nie zdecydował się opowiedzieć o tym na głos. Jednak część prywatnych psychiatrów, widząc, że ich pacjent ma skierowanie do szpitala w Garwolinie, robi wszystko, by odwieść rodziców od posyłania tam dziecka" – pisze autor tekstu.