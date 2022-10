To urządzenie nawilży twarz lepiej niż drogie kremy

Zapytacie, czy zrobienie parówki tradycyjną metodą, pochylając się nad garnkiem z gorącą wodą, nie przyniesie tych samych rezultatów. Nie do końca. Urządzenia do domowej sauny rozbijają cząsteczki wody do rozmiarów mirko, dzięki czemu mają one szansę wniknąć do głębszych warstw skóry. Para generowana podczas podgrzania, osadza krople wody na skórze, co nie gwarantuje tak skutecznego nawilżenia.