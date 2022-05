To w tym sezonie najmodniejszy kształt okularów. Pasuje każdemu

To, co duże jest modne

Od dawna obserwujemy modę na duże oprawki okularów (i to nie tylko przeciwsłonecznych), ale w tym roku ten trend nabiera nowego wymiaru (i to dosłownie). Oprawki rozrastają się do granic możliwości. Zasłaniają niemal pół twarzy, wychodzą poza jej owal. Wydaje się, że większe być już nie mogą. Nawiązują tym samym do mody sprzed 60 lat, kiedy to Jackie Kennedy z okrągłych okularów over-size uczyniła swój znak rozpoznawczy.