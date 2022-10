To z nią Marek Kondrat spędził 37 lat. Ślub wzięli przed kamerami

Była żona Kondrata wypowiedziała się w mediach o nowej rodzinie męża. Zrobiła to tuż po tym, jak na świat przyszła córka Antoniny i Marka. "To pozytywna wiadomość. Moja reakcja wypływa z filozofii Wschodu: żeby nie przywiązywać się ani do rzeczy, ani do miejsc, ani do ludzi. Podpowiedź płynie z filozofii jogi, która mówi: »sytuacja ma zawsze rację«, bo jest, bo się zdarzyła, czy dobra, czy zła" - skomentowała.