Tomasz Jacyków o Jolancie Kwaśniewskiej: ustanowiła wzorzec pierwszej damy

Od samego początku czuła pociąg do mody i projektantów. W momencie, gdy nosiła światowe marki, to w Polsce były one kompletnie niedostępne. Zwróćmy jednak uwagę, że to były dwie kadencje, bardzo się między sobą różniące. Powinniśmy zawsze czytać wszystko z kontekstu. To była najmłodsza para prezydencka w Europie, a pamiętajmy, że mówimy o ludziach z postkomunistycznego kraju, więc wyjście na wielki świat było czymś, co dla wielu w tamtym czasie zdawało się nieosiągalne. Było doskonale widać szczerą radość państwa Kwaśniewskich – byli młodzi, niezwykle komunikatywni, chcieli się uczyć, chłonęli świat jak gąbka. W pierwszej kadencji prezydentowa dopiero poszukiwała swojego stylu, bardzo często krytykowano ją za ubiór niezgodny z protokołem, dostawała baty od krajowych mediów, natomiast za granicą podchodzili do tego trochę inaczej. Wiedzieli, że jest to bardzo młoda para prezydencka, znali cały kontekst sytuacyjny. Druga kadencja była już zupełnie inna. Minął pierwszy zachwyt wielkim światem mody prezydentowej i zwróciła się ona ku projektantom z Polski. Pamiętam, że bardzo zależało jej, aby promować polską modę, i faktycznie dokładała wszelkich starań do tego, by kreacje w drugiej kadencji pochodziły z naszego kraju.