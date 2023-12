Top 5 prezentów dla niej

Ostatni pomysł na prezent to w zasadzie przenośny gabinet kosmetyczny przeznaczony na użytek własny. W tym zestawie od Beautifly znajdują się zaawansowane urządzenia do mezoterapii bezigłowej B-Glossy Pro oraz mikrodermabrazji Derma Glow Pro, a do tego świetny peeling kawitacyjny Scrub Mini Young i masażer do oczu B-Sensi. I profesjonalny suplement diety Vitamin Extra Power, a także komplet gumek do włosów. Gdyby ktoś chciał dokładnie opisać, w jaki sposób poszczególne elementy tego zestawu podarunkowego dbają o świeżość, czystość i odmładzanie cery, potrzebowałby dłuższego czasu oraz kilku stron maszynopisu. To jest naprawdę cały przenośny salon kosmetyczny, z którego można korzystać do woli w domowym zaciszu. Oczywiście dopiero po tym, jak się go wydobędzie spod choinki, rozpakuje oraz opanuje radość na samą myśl o rozpieszczaniu, jakie będzie udziałem twarzy dzięki tym nowoczesnym, zaawansowanym urządzeniom.