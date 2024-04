Tradycyjny… ale z twistem!

Dotychczas kojarzyłaś/eś Almette przede wszystkim z puszystymi serkami twarogowymi. Masz rację, ale teraz z pewnością zapamiętasz, że to także linia serków wiejskich. To trzy niespotykane na rynku warianty smakowe, a jednocześnie szybkie, pożywne i wygodne rozwiązanie na śniadanie, przekąskę w ciągu dnia lub kolację. Wszystkie powstają z wysokiej jakości polskiego mleka, które jest codziennie odbierane od najlepszych dostawców. Brzmi tradycyjnie? Tak, ale to tradycja z nowoczesnym twistem, bo kształtne ziarenka – zanurzone są w trzech różnych "śmietankach": z dodatkiem sera ricotta, śmietankowego serka Almette lub naturalnego skyru. Ponadto serki mają różną gęstość – pamiętaj, żeby przed jedzeniem koniecznie je zamieszać.