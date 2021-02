Tragedia na domówce. 31-latka wzięła łyk "piwa", dwa dni później zmarła

W trakcie śledztwa okazało się, że wspomniana trucizna trafiła do Handen pod Sztokholmem wiosną 2020 r. Jednak jeden z cywilnych pracowników policji je wyrzucił do kosza. Sprzątacz zatrudniony na komisariacie wyjął jednak butelki (w jednej z nich faktycznie znajdował się zwykły alkohol), a później przekazał je krewnemu. On z kolei wziął "znaleziska" na imprezę, gdzie poczęstował jedną z butelek Nastassję. 31-latka po spróbowaniu "piwa" powiedziała, że smakuje okropnie i nie chce go pić. Chwilę później straciła przytomność, a dwa dni później zmarła.