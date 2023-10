Tragedia Rambo z "Chłopaków do wzięcia". "Umarła mi na rękach"

Program "Chłopaki do wzięcia" szybko zdobył zainteresowanie polskich widzów. To właśnie on "wypromował" Karinę Koch, Bandziorka czy Jarusia, którzy zgłosili się do niego w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Nie tylko oni chcieli ją jednak odnaleźć, bo jeden z najnowszych uczestników, Stanisław, znany jako Rambo, po czasie spędzonym w samotności i przebytej żałobie po ukochanej żonie, jest gotowy poznać kogoś nowego.