Trend sprzed lat podbija ulice. Takie buty będziemy nosić zimą

Po pierwsze, okrągłe noski są już passé , no chyba, że polujesz na "buckle boots" lub wiązane trapery. Jednak w przypadku klasycznych botków i kozaków lepiej ich unikać. Po drugie, warto wiedzieć, że od kilku sezonów na modowym szczycie znajdują się buty ze spiczastymi czubkami , które są ukłonem w stronę tego, co nosiło się w XX wieku.

Po trzecie należy zaznaczyć, że na horyzoncie pojawił się jeszcze inny kształt buta. Mowa o czubkach ściętych, czyli kwadratowych . 30 lat temu gustowały w nich takie gwiazdy, jak Jennifer Aniston , Gwyneth Paltrow , Angelina Jolie czy Kate Moss . Teraz botki i kozaki z kwadratowymi noskami powracają do łask, co widać w stylizacjach słynnych fashionistek.

Trend z lat 90. powrócił do łask

Buty z kwadratowymi czubkami najlepiej komponują się ze stylizacjami casualowymi . Czarne, skórzane bądź lakierowane botki czy kozaki można nosić do swetra, jeansów z szerszymi nogawkami, grubego płaszcza i ulubionej torebki "bagietki". Sprawdzą się także w lookach biurowych z szarymi, eleganckimi spodniami palazzo.

Fankami tych modnych butów zostały już m.in. Maffashion i Jessica Mercedes , ale wszystko wskazuje na to, że kwadratowe noski zaczną coraz częściej pojawiać się na ulicach.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!