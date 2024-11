Spryskaj podeszwy. Już nie poślizgniesz się na chodniku

Ostrożność na śliskim chodniku jest kluczowa, jednak nawet najbardziej uważni spacerowicze muszą mieć się na baczności. Przechodnie powinni stawiać kroki ostrożnie, z lekko zgiętymi kolanami i ciężarem ciała przenoszonym do przodu, co pozwala na zwiększenie przyczepności i zmniejszenie prawdopodobieństwa upadku.

Inwestycja w dobre obuwie , takie jak trapery na grubych podeszwach, jest jednym z podstawowych rozwiązań. Każde obuwie można również przygotować do zimowych warunków dzięki kilku sprytnym metodom.

Na rynku dostępne są specjalne produkty, które pomagają poprawić przyczepność podeszew, ale nie zawsze musimy ponosić dodatkowe koszty. W zupełności wystarczy lakier do włosów . Po delikatnym przetarciu podeszw papierem ściernym, spryskaj je lakierem. Metoda ta choć prosta, wymaga regularnego odnawiania warstwy, aby była skuteczna.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!