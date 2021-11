Trendy, które trafiają z wybiegu do wnętrz. Maciej Zień z nową kolekcją dla Ceramiki Tubądzin

– Projektując kolekcje płytek dla Ceramiki Tubądzin, zawsze starałem się, by nawiązywały one do mody. Tak też stało się tym razem. Moja ceramika romansuje z obecnie dominującymi stylami modowymi. Charakterystyczne dla nich elementy trafiają prosto z wybiegów do wnętrz. W nowych kolekcjach znajdziemy odniesienia do delikatności szlachetnych tkanin, wyrazistości ponadczasowych materiałów czy kultowych wzorów, które zinterpretowałem w oparciu o własne wyobrażenie każdego ze stylu