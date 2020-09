Trendy na jesień 2020. Sukienki i płaszcze w hiszpańskiej sieciówce od 19,90 zł

Płaszcze i trencze to najpopularniejsza garderoba na jesień 2020. Wciąż dominowały będą te odcieniach beżu i khaki. Nic dziwnego, ponieważ tworzą one podstawę stylizacji i pasują zarówno do spodni, jak i spódnic. Każda kobieta znajdzie odpowiedni krój dla siebie. W Zarze trencz z dwurzędowym zapięciem na guziki na wyprzedaży kosztuje 69,90 zł.

Chyba żadna kobieta nie wyobraża sobie jesieni bez ramoneski lub kurtki skórzanej. W tym roku najpopularniejsze to te ze sztucznej skóry. Przypadną one do gustu zwłaszcza miłośniczkom stylu eko. I tak na wyprzedaży dostaniemy klasyczną czarną lub dłuższą w kolorze ciemnego różu. Obie zostały przecenione z 199 zł na 69,90 zł. Jesienią warto je zestawić z dżinsami o prostej nogawce lub mom jeans, które przeniosą nas na koniec lat 80. Te z wysokim stanem nosiły Amerykanki w średnim wieku pod koniec lat 90. Dziś znów wróciły do łask!