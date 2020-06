Wyprzedaż 2020: Zara startuje z przecenami lada moment

Wyprzedaż w Zara: kiedy się zacznie?

My będziemy polować na dodatki: klapki typu mules w odcieniach brązu, plecione torby-koszyki, które będzie można kupić za ułamek ceny czy małe winylowe torebeczki, idealne do miasta.

Wyprzedaż w Zara to idealna okazja, aby uzupełnić szafę o ponadczasowe, piękne dodatki i zbudować solidną bazę stylizacji na kolejne sezony. Jednak zanim wybierzecie się na zakupy, czy to wirtualne, czy w centrum handlowym, warto zrobić przegląd szafy. Aby po powrocie do domu nie okazało się, że twoja kolekcja lnianych culottes się powiększyła, białe koszule nie mieszczą się w szafie, a ty nadal nie masz się w co ubrać.