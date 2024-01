"Moda 50 plus" nie istnieje. "Nośmy to, co noszą nasze córki"

"Moda 50 plus" to archaiczne stwierdzenie, które całkowicie straciło na znaczeniu i sensowności. Nie na miejscu jest kategoryzowanie mody kobiecej według wieku. Na czym miałoby ono polegać i po co istnieć? Mówienie, że kobiecie dojrzałej nie wypada to, co wypada kobiecie 30 plus jest totalnym absurdem!