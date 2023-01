Trendy w pielęgnacji anti-aging

#2 ZO® SKIN HEALTH SUNSCREEN + POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30, 350 zł/3 g. To innowacyjny produkt – puder z filtrem ochronnym. Zawiera filtry fizyczne o faktorze SPF 30 oraz składniki aktywne o działaniu antyoksydacyjnym. Zapewnia absorpcję sebum z powierzchni skóry, minimalizując przy tym efekt świecenia. Może być nakładany na makijaż. Jest to produkt ochronny, który służy do ponawiania aplikacji filtra SPF co 2 godziny – według aktualnych, ogólnoświatowych rekomendacji. Dostępność trzech odcieni gwarantuje krycie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzięki zastosowaniu pigmentów wzmacniających kolor. Dodatkowo minerały odbijające światło nadają skórze świetlistego blasku.