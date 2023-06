Triumph wprowadza nowy koncept salonów: My Atelier

Triumph, wiodąca marka bielizny damskiej, z dumą ogłasza stworzenie najnowszego i absolutnie innowacyjnego doświadczenia w obszarze sprzedaży detalicznej - My Atelier. Nowa koncepcja salonu zapewnia klientom nowoczesne, edukacyjne i interaktywne przeżycie zakupowe, które całkowicie wykracza poza tradycyjnie rozumianą przestrzeń handlową. To kontynuacja niedawno zaprezentowanej przez Triumph komunikacji wizualnej, głęboko zakorzenionej w filozofii marki, celebrującej indywidualność. Świat, w którym kobiety mogą całkowicie zaakceptować siebie i wszystko, co czyni je wyjątkowymi.