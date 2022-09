Trudno oderwać wzrok. Katarzyna Zielińska w zjawiskowej fioletowej sukni

Katarzyna Zielińska to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Ma duże poczucie humoru oraz dystans do siebie i świata, co pokazuje w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pół miliona osób. Internautki śledzą go również po to, by zyskać modowe inspiracje. Trzeba przyznać bowiem, że aktorka ma bardzo dobre wyczucie stylu. Na co dzień często wybiera sportowe stylizacje, ale uwielbia też nosić sukienki – najczęściej takie o prostych krojach, a także kwiatowych wzorach. Na najbardziej spektakularne stylizacje decyduje się oczywiście podczas ważnych wieczorowych wyjść.