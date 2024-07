Aż huczy od plotek o ich pakcie. Oto co zrobi Melania, gdy mąż wygra wybory

Według źródeł, jeżeli Donald Trump wygra zbliżające się wybory, Melania wcale nie przeprowadzi się wraz z mężem do Białego Domu. Co więcej, kobieta już teraz rzadko towarzyszy Trumpowi w trakcie jego wyjazdów związanych z prezydencką kampanią. Ma jednak bardzo ważny powód ograniczenia swojej politycznej aktywności.

Wedle informatora jednego z zagranicznych magazynów, Melania Trump ustaliła z mężem, nie nie będzie przymuszona do wykonywania obowiązków pierwszej damy na okrągło. Ma ku temu ważny powód.

Z jednej strony Melania ma już teraz martwić się o to, że jej syn po raz kolejny będzie w centrum uwagi. Z drugiej - to właśnie w Nowym Jorku czuje się bezpiecznie.

To jednak nie koniec zaskoczeń. Ta sama osoba twierdzi, że kiedy Donald Trump wygra wybory, Melania nie zamierza z nim zamieszkać w Waszyngtonie.

Jak dodała, nie będzie zdziwiona, jeżeli Melania będzie odwiedzać Biały Dom jedynie w przypadku ważnych uroczystości czy kolacji państwowych. "Na pełnoetatowy pobyt we Wschodnim Skrzydle nie ma co liczyć" - przeczytamy w zagranicznym tabloidzie.

