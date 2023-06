Trwa 43. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca

Celem festiwalu jest edukacja kulturalna młodych wokalistów i tancerzy z całej Europy, ale nie tylko. To również pretekst do tego, by wspólnie z Fundacją UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej poruszyć kwestie związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Wydarzenie objęto patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Rzecznika Praw Dziecka oraz UNICEF Polska.