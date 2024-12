Twój kot często leży na grzejniku? Powód jest prosty

Właściciele kotów starają się umilać im życie, kupując wymyślne i miękkie legowiska. Jednak zwierzak i tak chętniej wypoczywa na grzejniku lub w jego okolicach. Czy to powód do zmartwienia? Zdecydowanie nie.

Kot spędzający całe dnie na grzejniku nie powinien nas martwić. Koty uwielbiają też wylegiwać się przy lampce, na słonecznym parapecie, podłodze z włączonym ogrzewaniem, a nawet w szafie, która jest pełna ciepłych ubrań. Często możemy zauważyć również, że wchodzą do ciasnych zakamarków w mieszkaniu lub przymilają się do nas. Dzieje się tak, ponieważ poszukują źródła ciepła, które uwielbiają, a to wynika z ich natury.