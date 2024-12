Koty odchodzą "po cichu". Oto niepokojące sygnały

Koty z natury są zwierzętami skrytymi i nawet w momencie, gdy coś im dolega, potrafią to doskonale maskować. Jednak przy uważnej obserwacji można dostrzec pewne sygnały, które mogą wskazywać na ich zły stan zdrowia. Czasami nawet drobne zmiany w ich zachowaniu lub wyglądzie mogą zwiastować poważniejsze kłopoty. Wtedy trzeba reagować natychmiast.

Gdy zwierzęta odmawiają jedzenia lub zaczynają jeść znacznie więcej, może to być powód do niepokoju. Brak apetytu często wiąże się z problemami z zębami, które u kotów są dość częste. W niektórych przypadkach może być konieczne usunięcie chorych zębów. Nagła utrata wagi czy zmiany nawyków picia wody również powinny być sygnałem ostrzegawczym. Koty pijące mniej lub znacznie więcej niż zwykle mogą mieć problemy z nerkami.

Zachowanie kota dużo "mówi" o jego zdrowiu. Jeśli zwierzę staje się apatyczne, agresywne lub śpi więcej niż zwykle, może to oznaczać ból lub próbę zwalczenia choroby. Jeśli zwykle aktywny kot staje się ospały i unika zabawy , może być chory. Załatwianie się poza kuwetą lub problemy z wypróżnianiem, wymagają uwagi. Możliwe, że kot cierpi na dolegliwości układu moczowego lub pokarmowego.

Jeśli zauważysz u kota problemy z widzeniem, słuchem lub równowagą , warto skonsultować się ze specjalistą. Może to być normalny proces starzenia się, jednak czasem świadczy o poważniejszej chorobie. Problemy z oddychaniem, takie jak świszczący oddech czy kaszel, mogą wskazywać na schorzenia wymagające leczenia .

Objawy takie jak ostra biegunka czy wymioty to poważne sygnały, które mogą świadczyć o nadchodzącej agonii kota . W takich przypadkach koniecznie trzeba działać szybko, by udzielić pomocy, zanim będzie za późno.

Koty mają zakodowaną potrzebę ukrywania choroby i osłabienia, aby nie stać się celem silniejszych drapieżników. Kiedy czują, że zbliża się koniec, szukają odizolowanego, bezpiecznego miejsca, gdzie mogą odejść w spokoju . Jeśli zauważysz, że twój kot się ukrywa i jednocześnie wydaje z siebie osobliwe dźwięki np. pisk i głośne miauczenie, należy niezwłocznie udać się do weterynarza po fachową pomoc.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!