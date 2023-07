Twój pies je trawę? To może być ważny sygnał

Psy są zwierzętami mięsożernymi, więc naturalną reakcją ich opiekunów jest zdziwienie, kiedy zauważą, że ich pies zaczyna jeść trawę. Co więcej, układ pokarmowy tego zwierzęcia nie jest przystosowany do trawienia włókien trawy, co oznacza, że zjedzone źdźbła przechodzą przez jego układ pokarmowy niemal nienaruszone. Trawa nie stanowi również odżywczego dodatku do psiej diety. Dlaczego więc psy w ogóle jedzą trawę?