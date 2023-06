Mandat dla właścicieli psów. Sąsiad może zgłosić

Różnica pomiędzy szczekaniem a ujadaniem

Pojedyncze, krótkie szczekanie psa jest wpisane w życie w bloku czy też w domu wielorodzinnym. Nie można mieć więc o to pretensji — ani do psa, ani do właściciela. Problemem jest długie, trudne do zniesienia ujadanie. Wówczas współlokatorzy mają prawo do oskarżenia właściciela czworonoga, powołując się nie tylko na kodeks wykroczeń, ale i na kodeks cywilny, a dokładniej na artykuł 222 § 2, który mówi o "prawie do roszczeń o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem".