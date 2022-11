Twój pies ziewa? Musisz mieć tego świadomość

Masz w domu kota? Może być bardziej rozmowny, niż ci się wydaje

Koty mogą nas zaskoczyć równie mocno, co psy. W przypadku tych czworonogów "gadanie" niestety nie jest dobrym sygnałem. Podczas gdy mruczenie oznacza zadowolenie, wycie i dźwięki, które mogą nam się kojarzyć z mówieniem, to sygnał, że nasz pupil jest mocno zestresowany, zezłoszczony, panikuje lub odczuwa ból. Jeżeli zatem słyszymy, że nasz kociak wydobywa z siebie podejrzane dźwięki, koniecznie sprawdźmy, co się z nim dzieje.