Twój pies przechyla głowę w ten sposób? To chce ci zakomunikować

Twój pies przechyla głowę? To dobry znak!

Jeżeli wydaje ci się, że pupil przechyla głowę, bo uważnie słucha, co mówisz - masz rację! Nie ma wątpliwości, że u czworonogów jest to oznaka uważności i analizowania tego, co mówimy lub robimy. Jeżeli psiak wykonuje ten gest, oznacza, że jest skupiony na tobie. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza dla tych miłośników zwierząt, którzy chcą lub są w trakcie trenowania swojego pupila.