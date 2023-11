Są "rzymskim małżeństwem". Nie każdej kobiecie odpowiada taki układ

Termin "rzymskie małżeństwo" odnosi się do prawa rzymskiego, świetnie znanego Szelągowi, który z wykształcenia jest prawnikiem. Okazuje się, że pojęcie to oznacza, iż para sama ustanawia się małżeństwem, co staje się czynnością prywatną oraz nieformalną. Pary żyjące w takim związku mogą w każdej chwili dokonać "rozwodu". Okazuje się, że takich par jest sporo.