Tyle lat mają Jaruś i Bandziorek z "Chłopaków". Możecie być zdziwieni

Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się ogromną popularnością. Jeszcze większą - jego bohaterowie, do których należą m.in. Jaruś i Bandziorek, czyli Jarosław Mergner i Krzysztof Dzierżanowski. Choć nie wszystkim udało się znaleźć miłość, oni mieli to szczęście. Jarek ożenił się z Gosią. Para przeszła niedawno dość poważny kryzys, jednak zdecydowała się do siebie wrócić. Bandziorek jest natomiast związany z Danusią.