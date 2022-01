Ubrania basic w sportowym stylu - każdy powinien je mieć

Zawsze będę orędowniczką tego, by każda kobieta miała w szafie swój basic, ale dla każdej z nas powinien on wyglądać inaczej. Te z nas, które nie cierpią obcasów nie powinny inwestować w szpilki, bo i po co? Jeśli źle czujesz się w krótkich spódnicach i sukienkach, nie kupuj sobie "małej czarnej", bo przecież i tak nigdy jej nie założysz. Jeśli jesteś typem sportsmenki, baza twojej szafy powinna składać się przede wszystkim z wygodnych krojów i miękkich tkanin. Joggery, bluzy i t-shirty to twoi faworyci. Na szczęście już od wielu sezonów ubrania kategoryzowane niegdyś jako "sportowe" są częścią street wear'u, czyli stylizacji, które widujemy na ulicach. Nikogo nie dziwi, że do szkoły, czy pracy (o ile nie obowiązuje nas dreescode) idziemy w dzianinowych spodniach, czy dresowej sukience, bo każdemu z tych ciuchów możemy nadać inny, bardziej wyjściowy charakter. Przykład? Na bluzę narzucić żakiet over size. Do joggerów założyć szpilki. T-shirt dodać do bardziej ekstrawaganckiej spódnicy. I stylizacja gotowa!