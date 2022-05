Ukochane buty Francuzek teraz nawet 50 proc. taniej

Za co kochamy baletki?

Na to pytanie można odpowiedzieć innym pytaniem: a za co ich nie kochać? Są wygodne, płaskie, nie stanowią żadnego obciążenia dla naszych stóp. Pasują do wszystkiego i to dosłownie! Można je założyć do dżinsów, spodni w kant, krótkiej spódniczki i spódnicy maksi, a nawet dresów. Ze wszystkim wyglądają dobrze. Do tego moda na nie nie przemija i dobrze wyglądają w nich kobiety w każdym wieku i o każdej posturze. Trzeba w tym miejscu obalić popularny mit, jakoby w płaskich balerinach źle wyglądały niskie, szczególnie korpulentne kobiety. To nieprawda. Wystarczy zastosować kilka sztuczek stylizacyjnych. Jedną z nich jest podwinięcie spodni i odsłonięcie kostek – taki zabieg wydłuża nogi. Nie bez znaczenia jest także fason i kolor butów. Nawet niskie obuwie może sprawić, że nogi będą wydawały się dłuższe, o ile buty będą miały spiczasty nosek i/lub będą w kolorze nude.