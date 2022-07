Ukochane sneakersy teraz w supercenach. Mamy modele tańsze nawet o 40%

Są także modele sneakersów, które znamy od lat. Widząc je, od razu wiemy, jaki to model. Takimi klasykami są chociażby buty Adidas Superstar czy Reebok Club C. To kwintesencja uniwersalności. Jeśli masz podobny model, wiesz, że takie buty są w stanie służyć ci każdego dnia. Bez względu na to, czy idziesz do pracy, czy na spacer. Czy masz na sobie dżinsy, czy krótką sukienkę. Czy pada deszcz, czy świeci słońce – klasyczne sneakersy sprostają każdej okazji i sprawdzą się w każdej pogodzie.