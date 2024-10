Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Zetrzyj mydło na tarce i uformuj kulki do toalety. Skutecznie odświeżą WC

Zetrzyj na tarce i wrzuć do toalety. Będzie przyjemnie pachnieć

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czyszczenie muszli klozetowej to czynność, której nie powinniśmy pomijać podczas sprzątania. Zadbana, czysta i pachnąca toaleta to podstawa. Wypada się nią zajmować o wiele częściej niż innymi powierzchniami w domu, gdyż jest idealnym siedliskiem do rozwoju bakterii. Nie warto jednak wydawać fortuny na drogie produkty czyszczące. Prosty środek odświeżający można wykonać samemu w domu, przy użyciu tylko kilku składników.

Ładny zapach z toalety to zasługa tego triku

Do tego prostego sposobu na piękną i czystą toaletę, będziesz potrzebować przede wszystkim mydła w kostce. Może być nowy egzemplarz, ale dla środowiska będzie lepiej, jeśli wykorzystasz kilka sztuk końcówek z używanych wcześniej mydeł, które zazwyczaj lądują w śmietniku. Potrzebna będzie jeszcze soda oczyszczona i woda. Dla lepszego efektu możesz dodać również kilka kropli olejku eterycznego.

Mydło zetrzyj na tarce i dodaj do niego 2-3 łyżki sody. Pomieszaj całość, następnie dodaj troszkę wody i ulep średniej wielkości kulki. Z masy powstanie kilka sztuk, które możesz przechowywać w łazience, przez kilka dni. Wrzucaj po jednej sztuce do muszli. Na noc zalej wrzątkiem, a rano wyczyść toaletę szczotką. WC będzie nie tylko przyjemnie pachnieć, ale i błyszczeć.

Mydło z sodą, mają naturalne właściwości dezynfekujące oraz odświeżające. Ten sposób to ekologiczna alternatywa dla chemicznych środków czyszczących. Przynosi korzyści zarówno dla twojego portfela, jak i środowiska. Nie tylko dbasz o swój dom, ale również o planetę. Używając resztek mydła, minimalizujesz odpady.

Domowa kostka do WC. Alternatywa dla drogeryjnych produktów

Jak zrobić domową kostkę do toalety? Sposób jest prosty. Potrzebne będą dwa mydła o ulubionym zapachu oraz 600 ml płynu do mycia podłóg. Starcie kostki mydła na drobne kawałki sprawi, że łatwiej się rozpuści i uwolni swoje aromaty.

Składniki wrzuć do garnka i całość chwilę gotuj. Po ostudzeniu wlej płyn do foremki wyłożonej folią spożywczą. Kiedy wszystko wystygnie i stanie się twarde, pokrój w niezbyt grube paski - jedną lub dwie przyklej do ścianki toalety i gotowe.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!