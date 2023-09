Unikaj z piątku na sobotę. "Młody Księżyc" może się zemścić

Pierwsza kwadra to moment, kiedy Księżyc znajduje się w połowie drogi do pełni. Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą wówczas ze sobą kąt prosty, a tarcza Księżyca jest oświetlona w połowie – i tak właśnie widoczna na niebie. Gdy Księżyca znajdzie się w takiej pozycji, stwarza to idealne warunki do obserwacji jego powierzchni. Jednak astronomia to nie wszystko, Księżycowi od wieków przypisuje się niezwykły wpływ na ludzkie życie, który odpowiednio zmienia się w zależności od fazy.