Księżyc nagle zniknie. Od wieków to ważny znak

Co robić i czego sobie życzyć podczas nowiu?

Ponieważ nów to symboliczny nowy początek, podczas jego trwania warto skupić się na planowaniu i wyznaczaniu sobie nowych celów. Od tej chwili Księżyca zacznie przybywać, więc my też będziemy mieć więcej energii do działania. To doskonały punkt startowy do zmian w życiu – jeśli coś postanowimy (np. poszukać nowej pracy), istnieje większa szansa, że wytrwamy w swoich postanowieniach i osiągniemy założone cele.