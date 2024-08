Unikat wśród imion. Nosi je tylko jedna Polka

Każdy przyszły rodzic stoi przed wyborem odpowiedniego imienia dla swojej pociechy. To bardzo odpowiedzialne zadanie, bowiem będzie to jeden z kluczowych elementów jego tożsamości, które wpłynie na całe jego życie.

Możemy wybierać spośród setek różnych pozycji. W wielu rodzinach kultywuje się tradycje nadawania imienia innego członka rodziny. Część rodziców szuka nowoczesnych czy też unikalnych propozycji. Z całą pewnością zalicza się do nich Nelosława. To imię nosi zaledwie jedna kobieta. Ostatni raz nadano je 53 lata temu.

Ponad pięćdziesiąt lat temu w Polsce nadano imię Nelosława jednej dziewczynce. Od tego momentu nigdy więcej nie odnotowano go w rejestrach polskich urzędów stanu cywilnego.

Mimo że zdrobnienia, takie jak Nela czy Nel, są bardzo popularne, Nelosława urodzona w 1971 r. jest jedyną osobą o tym imieniu. Imię to jest tak rzadkie, że nie znalazło się nawet w polskich słownikach.

Skąd pochodzi imię Nelosława? To wynik wyobraźni rodziców, którzy prawdopodobnie chcieli połączyć staropolskie tradycje z nowoczesnymi wpływami. Pierwszy człon imienia może pochodzić od popularnego w XX wieku imienia Nel lub być skrótem od Kornelii. Druga część imienia jest odwołaniem do staropolszczyzny.

- Utworzono je na wzór dwuczłonowych imion słowiańskich: Dobrosława, Miłosława, Władysława itp. Drugi człon imion złożonych (dwuczłonowych) "-sław (-sława)" był najczęściej używany do tworzenia tzw. imion życzących. W związku z częstością użycia zaczął być odczuwany jako przyrostek i zaczęto tworzyć imiona powstałe z połączenia jakiegoś imienia i tej właśnie cząstki — mówiła przed laty prof. Aleksandra Cieślikowa, językoznawczyni i członkini Rady Języka Polskiego.

