Ujawniła imię córki. W Polsce jest znane od 800 lat

Imię Katarzyna - co oznacza?

Co oznacza imię Katarzyna? Pochodzi ono od greckiego słowa katharós, co oznacza: "czysty", "bez skazy", "dziewiczy". Do Polski trafiło za pośrednictwem języka łacińskiego już w XII wieku, choć największą popularność zaczęło zdobywać dopiero trzysta lat później. Chociaż wydawało się, że moda na nie wymrze w XIX wieku, kiedy zaczęło wydawać się przestarzałe, w kolejnym stuleciu znowu zyskało swoich zwolenników.