Uprawia seks z innymi. Wieczorami wraca do partnera

Swojego partnera poznała przez internet. Przed spotkaniem wiele rozmawiali o swoich preferencjach. – Nie spotkałabym się z facetem, który ma inne spojrzenie na związki, żeby nie marnować jego czasu – zapewnia. – Kocham swojego chłopaka, mieszkamy razem i to do niego chcę wracać wieczorami, ale równocześnie zamierzam uprawiać seks z innymi. On to rozumie i akceptuje. Wie, z kim idę do łóżka, chociaż oczywiście o szczegółach nie rozmawiamy. Sam korzysta z tej wolności nieco rzadziej, bo ma mniejsze potrzeby, ale oczywiście ja też jestem z tym okej.