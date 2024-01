Najczęstsza fantazja erotyczna Polek. Absolutny faworyt

Na przykład wypróbowanie nowej pozycji seksualnej. Różnorodność w tej kwestii pomaga niektórym parom wprowadzić do sypialni powiew świeżości i na nowo rozbudza pragnienia. Możemy również spisać miejsca, w których marzy nam się seks. Spróbujmy wyjść z sypialni, która jest oczywistym miejscem do uprawiania miłości. Do dyspozycji mamy przecież każdy kąt mieszkania, ale też nowe miejsca, jak choćby hotelowy pokój. Taka zmiana może uczynić życie erotyczne bardziej ekscytującym. Nie zapominajmy też o samomiłości.