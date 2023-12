Ma 30 lat i jest dziewicą. "Słyszałam, że seks przedmałżeński to coś złego"

– Powiedzmy sobie wprost, jestem po prostu brzydka – mówi Marta. – Mam przez to mnóstwo kompleksów i widać po mnie, że jestem zdesperowana. A to odstrasza facetów, wiem to. Jasne, pewnie mogłabym iść na jakąś imprezę i przespać się z randomowym pijanym gościem, ale to byłoby dla mnie uwłaczające. Nie chcę, by tak wyglądał mój pierwszy raz. Jestem zdesperowana, no ale nie aż tak. Niestety, na co dzień mężczyźni nie zwracają na mnie uwagi. Mam problemy hormonalne, zmagam się z nadwagą, do tego zajadam swoje stresy. Od pół roku próbuję się wziąć za siebie, ale na razie oczekiwanych efektów brak. Frustracja mnie przytłacza.