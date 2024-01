Przychodzi ich coraz więcej. Chcą, by było jak w filmach dla dorosłych

Ostatnio miałem pacjenta, który opisał swój problem słowami: "Trzy ruchy i suchy". Nie za bardzo rozumiałem, o co dokładnie chodzi. "No trzy ruchy i suchy, wie pan..." - powtórzył. Dopiero później okazało się, że nie ma on wcale problemu z przedwczesnym wytryskiem, co byłoby pierwszym skojarzeniem do powyższej frazy, ale miał na myśli zaburzenia erekcji.