Co to jest taping twarzy? Czy można wykonać go samodzielnie w domu?

Taping twarzy reklamowany jest jako metoda na zniwelowanie zmarszczek, zmniejszenie obrzęku czy poprawienie owalu twarzy. Taping jest kojarzony zazwyczaj z fizjoterapią, w której wykorzystuje się specjalne taśmy do kinesiotapingu. Mogą one służyć także do tapingu twarzy. Czy można wykonać go w domu i jakie daje efekty?