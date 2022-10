Czym jest zabieg lipolizy podbródka i czy warto go wykonać?

Lipoliza podbródka to coraz popularniejszy zabieg wykonywany w salonach medycyny estetycznej. Dzięki niemu można natychmiastowo poprawić wygląd szyi i pozbyć się niechcianego drugiego podbródka. Lipoliza podbródka często mylona jest z liposukcją. Są to jednak dwa odmienne zabiegi. Na czym polega lipoliza podbródka i co trzeba wiedzieć, zanim zdecyduje się na zabieg?

Czym jest lipoliza podbródka?

Wiele kobiet zapewne słyszało o lipolizie podróbka, która jednak bardzo często mylona jest z liposukcją. Liposukcja to inwazyjna technika, polegająca na usuwaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej. Czym natomiast jest lipoliza podróbka? To zabieg, który w odróżnieniu od liposukcji nie jest inwazyjny i polega na redukcji tkanki tłuszczowej w okolicy podbródka za pomocą kilku dostępnych sposobów.

Technika zabiegu może opierać się na działaniach chemicznych lub fizycznych. Lipolizę chemiczną podbródka nazywa się iniekcyjną, a fizyczną jest lipoliza laserowa podbródka. Osiągane efekty są podobne, jednak metody różnią się między sobą. Lipoliza iniekcyjna podbródka polega na wstrzyknięciu w okolicach brody, żuchwy i szyi specjalnego płynu zawierającego sole żółciowe. Są one odpowiedzialne za rozpad zgromadzonych w tych obszarach trójglicerydów i powodują pękanie błon komórkowych. Dzięki temu dochodzi do rozbicia tkanki tłuszczowej.

Laserowa lipoliza podbródka jest z kolei techniką, która wykorzystuje promieniowanie. Zabieg przeprowadza się, wykonując niewielkie nacięcie i wprowadzając cienką wiązkę lasera w obszar poddany lipolizie. Efekt działania jest taki sam jak w przypadku lipolizy iniekcyjnej — promieniowanie rozbija tkankę tłuszczową, dzięki czemu zmniejsza się jej obszar. Ta metoda może być stosowana przez osoby, które uczulone są na któryś ze składników obecnych w preparatach wykorzystywanych przy lipolizie iniekcyjnej.

Dla kogo jest lipoliza podbródka? Jaki daje efekt?

Często to kobiety narzekają na tzw. drugi podbródek, czyli nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy szyi. Nawet po zastosowaniu diety czy ćwiczeń wokół brody pozostaje warstwa, która dla niektórych stanowi problem i źródło kompleksów. Często podwójny podróbek to także kwestia genetyki czy nieprawidłowej pielęgnacji. Te okolice bardzo często są pomijane, dlatego łatwo zaniedbać skórę wokół szyi.

Z lipolizy podbródka mogą skorzystać osoby z prawidłową wagą i niewielką nadwagą. Zabieg poprzedzony jest konsultacją z lekarzem, który wykluczy ewentualne przeciwwskazania.

Jaki efekt daje lipoliza? Jest to bardzo skuteczna metoda na pozbycie się podwójnego podbródka, ponieważ koncentruje się na zniszczeniu komórek magazynujących tłuszcz, przez co w okolicy szyi pozostaje mniej miejsca na gromadzące tłuszcz trójglicerydy. Po zabiegu ich kumulowanie jest bardzo ograniczone, dlatego efekty lipolizy podbródka uznaje się za trwałe.

Źródło zdjęć: © Getty Images | dimid_86 Aby cieszyć się efektami lipolizy podbrodka, trzeba poddać się serii zabiegów wynoszącej od 2 do 4 wizyt w klinice.

Ile zabiegów potrzeba do trwałych efektów?

Efekty można zaobserwować już po zejściu opuchlizny, czyli po kilku tygodniach. Rezultaty lipolizy są w pełni zauważalne po okresie od trzech do sześciu miesięcy. To czas, w którym następuje przebudowa podbródka. Usunięte zostają niechciane komórki, a włókna kolagenowe są pobudzone do działania.

Zazwyczaj stosuje się serię zabiegów, dlatego lipoliza wymaga od dwóch do czterech wizyt w klinice. Pomiędzy powinno się zachować odstępy wynoszące od trzech do sześciu tygodni. Efekty lipolizy podbródka są trwałe, ale aby potrzymać efekty, należy włączyć do codziennych aktywności ruch i skupić się na zdrowej diecie.

Ile kosztuje lipoliza podbródka? Wszystko zależy od danej kliniki, jednak ceny zaczynają się od około 200 zł za zabieg. Trzeba pamiętać jednak o tym, by wybrać renomowaną klinikę, a przez to ograniczyć możliwe skutki uboczne.

Przeciwwskazania do lipolizy podbródka

Lipoliza podbródka niestety nie jest dla każdego. Niektóre osoby nie mogą skorzystać z zabiegu i ma to związek ze schorzeniami, które wpływają na proces gojenia ran lub metabolizm związków chemicznych uwolnionych z rozpuszczonej tkanki tłuszczowej. Jakie są przeciwwskazania do lipolizy podbródka? To m.in.:

ciąża i okres karmienia piersią,

otyłość,

cukrzyca,

epilepsja,

choroby wątroby,

choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi,

choroby autoimmunologiczne,

alergie na składniki zawarte w stosowanych preparacie do iniekcji,

infekcje skóry.

Zawsze przed zabiegiem w profesjonalnej klinice medycyny estetycznej dokonywana jest kwalifikacja do zabiegu, podczas której lekarz wypytuje o możliwe przeciwwskazania.

