Co naprawdę pomaga na trądzik?

Trądzik to problem, który dużej grupy osób. Choć istnieje wiele kosmetyków o działaniu przeciwtrądzikowym, a z pokolenia na pokolenie przekazywane są domowe sposoby na pryszcze, to najskuteczniejszym sposobem na walkę z wykwitami jest wizyta u lekarza dermatologa. Co jeszcze warto wiedzieć o trądziku?

Czym jest trądzik?

Trądzik pospolity to przypadłość uważana za jedną z najczęstszych na świecie. Jest najczęstszą chorobą skóry o przewlekłym charakterze. Problem niedoskonałości pojawiających się na twarzy to problem nieobcy dla ponad 80-90 proc. młodzieży w okresie dojrzewania. Jednak choroba ta może wystąpić u osób w każdym wieku. Objawy trądziku nieraz psują nastrój i mogą odbierać pewność siebie. Nie należy się go jednak wstydzić, ponieważ dotyka większości osób. Podatność na trądzik jest w 80 proc. przypadków genetyczna. Warto także wskazać, że dobrze wszystkim znane pryszcze są zwykle objawem trądziku, choć mogą też pojawiać się okresowo, np. u kobiet przed miesiączką.

Trądzik to nie tylko nieestetyczne wypryski na twarzy lub na innych częściach ciała. To choroba przewlekła. Można ją poznać po występowaniu zaskórników otwartych, zamkniętych, grudek, krost, pseudocyst czy torbieli ropnych. Najczęściej towarzyszy im nieestetyczne zaczerwienienie. Pryszcze powstają, gdy martwy naskórek oraz łój zatykają pory. Towarzyszy temu rozwój bakterii oraz powstawanie stanu zapalnego. Trądzik pojawia się w miejscach łojotokowych, czyli tam, gdzie mamy dużo gruczołów łojowych, głównie na twarzy, ale również na plecach, klatce piersiowej czy pośladkach.

Jakie mamy rodzaje trądziku i co na nie pomaga?

Trądzik trądzikowi nierówny. Regularne wysypy, pojedyncze wypryski lub duże, problematyczne wykwity mogą świadczyć o różnych źródłach problemu. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach wyprysków, jest wizyta u dermatologa. Leczenie trądziku powinno być dostosowane do rodzaju i intensywności zmian widocznych na skórze. Może odbywać się zewnętrznie lub wewnętrznie i zawsze powinno być dobierane indywidualnie.

1. Trądzik młodzieńczy

Trądzik młodzieńczy to nie tylko przypadłość osób w okresie dojrzewania. Różnica pomiędzy trądzikiem młodzieńczym a trądzikiem występującym u osób dorosłych może dotyczyć lokalizacji zmian chorobowych. Główną przyczyną trądziku młodzieńczego są zmiany hormonalne typowe dla okresu dojrzewania, ale nie tylko. Sprzyjać mu mogą dodatkowo np. nadaktywność gruczołów łojowych, stany zapalne. Aby móc walczyć z tym rodzajem niedoskonałości, należy wybrać się do dermatologa lub czasem endokrynologa, który pozwoli ustalić przyczynę problemu. Lekarz może zalecić preparaty złuszczające naskórek, działające miejscowo preparaty przeciwbakteryjne, antybiotyki, retinoidy lub leki hormonalne.

2. Trądzik różowaty

Trądzik różowaty, podobnie jak trądzik młodzieńczy, wiąże się z kilkumiesięczną terapią wymagającą stosowania farmakoterapii, łagodną domową pielęgnacją i czasem zabiegami dermatologicznymi. Ten rodzaj choroby skóry charakteryzuje się zaczerwienieniem centralnej części twarzy, połączonym z napięciem skóry czy możliwym pieczeniem lub świądem. Jak wygląda leczenie trądziku różowatego? Do leczenia miejscowego stosuje się najczęściej preparaty z metronizolem, kwasem azelainowym (który redukuje główne zmiany zapalne), a także antybiotyki w roztworach i kremach. W trakcie leczenia konieczne może się okazać usuwanie czynników przyczynowych, np. niedokwaśności soku żołądkowego czy zaburzeń hormonalnych.

3. Trądzik hormonalny

Trądzik hormonalny jest problemem wielu dorosłych i ściśle wiąże się ze zmianami hormonalnymi. Może dotyczyć np. kobiet w ciąży i być efektem zwiększenia się poziomu progesteronu i androgenów w organizmie. U mężczyzn winowajcą może być np. zbyt wysoki poziom testosteronu. Zaburzenia w działaniu układu hormonalnego mogą powodować wzrost lub spadek stężenia niektórych hormonów i przyczyniać się do wzmożonej pracy gruczołów łojowych i nadprodukcji sebum.

Ta choroba skóry powinna być leczona farmakologicznie, przy pomocy m.in. antybiotyków lub retinoidów, a wszelkie naturalne metody lub pielęgnacja kosmetykami mogą być wsparciem dla przebiegu kuracji. Przed rozpoczęciem procesu leczenia należy koniecznie wykonać badania hormonalne. Skierowanie wydaje dermatolog lub endokrynolog.

4. Pozostałe rodzaje trądziku

Trądzik nie kończy się na trzech powyższych rodzajach. Istnieją także: trądzik odwrócony, torbielowaty, grzybiczy, grudkowy. W internecie można znaleźć wiele artykułów na temat każdego rodzaju przewlekłych chorób skórnych. Diagnozą powinien się jednak zająć dermatolog, który wskaże odpowiedni kierunek leczenia. Warto podkreślić w tym miejscu podział na pryszcze oraz zaskórniki, dawniej nazywane wągrami. Trądzik zaskórnikowy to bezpośredni efekt zatkania gruczołu łojowego przez naskórek. Białe to tzw. zaskórniki zamknięte, a te zakończone czarną główką – zaskórniki otwarte, które są zakażone bakteriami. Pryszcze natomiast mają w sobie ropę.

Domowe sposoby na trądzik – czy są skuteczne?

Jaka dieta na trądzik? Powszechnie uważa się, że spożywanie dużej ilości nabiału może wpływać na rozwój wykwitów skórnych. Mówi się również, że nadmierne jedzenie słodyczy czy słonych przekąsek może nasilać występowanie pryszczy. Jednak, jak wspomina popularyzator nauki dr chemii Konrad Skotnicki, naukowcy nie znaleźli silnej zależności między dietą a występowaniem trądziku. Podobnie jest z piciem dużej ilości wody, która uważana jest za sposób w walce z pryszczami.

Jak pozbyć się trądziku? Oprócz diety popularność zyskują również inne domowe sposoby walki z wypryskami. Słynne "babcine" sposoby to np. domowej roboty maseczki z miodem i cynamonem lub drożdżami. Dużo mówi się również o zbawiennym działaniu olejku herbacianego, który ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Nałożenie odrobiny olejku na wyprysk może pomóc go wysuszyć. W celu wysuszenia zmiany skórnej używa się także maści cynkowej na trądzik. Zdaniem niektórych trądzik na plecach ma zniknąć po kąpielach ziołowych czy piciu naparów.

Domowe sposoby na trądzik oczywiście mogą przynieść korzyści w konkretnych przypadkach, jednak nie pomogą na dłuższą metę w walce z chorobą. Zamiast eksperymentować, warto np. wypróbować kosmetyki z witaminą A (retinolem), lub witaminą B3 (niacynamidem), które mają działania przeciwtrądzikowe. Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem walki z tą chorobą skóry jest jednak wizyta u dobrego dermatologa.

Kiedy iść z trądzikiem do dermatologa?

Kiedy poprosić o pomoc dermatologa? Zawsze, jeśli objawy są nasilone lub po prostu utrudniają codzienne funkcjonowanie. Trądzikowi może bowiem towarzyszyć rozdrażnienie, niska samoocena spowodowana regularnie powstającymi niedoskonałościami, maniakalnym wyciskaniem, które jeszcze bardziej zaognia problem skórny. Wówczas warto poprosić o pomoc specjalistę.

Z pewnością lepiej poradzić się dermatologa, który zapisze leki o udowodnionym działaniu klinicznym, niż na własną rękę eksperymentować z różnymi preparatami, tabletkami na trądzik bez recepty czy domowymi sposobami, które mogą nie tyle okazać się nietrafione, ile pogorszyć sprawę. Warto pamiętać, że trądzik to choroba, która wymaga leczenia. Dermatolog, w zależności od intensywności wykwitów, przepisze odpowiednie leki na trądzik, np. antybiotyki lub tabletki antykoncepcyjne dla kobiet. Leczenie warto jednak wesprzeć odpowiednią pielęgnacją.

Zabiegi kosmetyczne na trądzik

Różne wypryski i grudki, które towarzyszą trądzikowi, szczególnie gdy mają tzw. białą główkę, zachęcają do ich wyciskania. Dermatolodzy nie pochwalają jednak takiego działania. Samodzielne wyciskanie pryszczy może prowadzić do jeszcze poważniejszych stanów zapalnych oraz kiepsko gojących się ran, które pozostawiają nieestetyczne blizny. Jeśli pryszcz jest dojrzały i wymaga awaryjnego usunięcia, powinno się to odbyć przy zachowaniu pełnej higieny i ostrożności, aby nie uszkodzić nadmiernie naskórka i nie doprowadzić do nadkażenia zmiany.

Salony kosmetyczne oferują zabiegi, które nazywają się manualnym oczyszczeniem. Polegają na profesjonalnym i higienicznym oczyszczeniu twarzy lub innego fragmentu skóry i usuwaniu niedoskonałości. Kosmetyczka nakłada preparaty złuszczające i otwierające pory, co pomaga w mechanicznym usuwaniu pryszczy czy zaskórników.

Gabinety medycyny estetycznej mają szeroką ofertę zabiegów również dla posiadaczek i posiadaczy skóry problematycznej. Są to m.in. peelingi mechaniczne, kwasy na twarz, peelingi kawitacyjne. Pamiętaj jednak, że przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty kosmetyczki należy dokładnie nazwać przypadłość skórną. W pierwszej kolejności trzeba więc udać się do sprawdzonego dermatologa, by określił rodzaj trądziku i zaplanował najskuteczniejsze leczenie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Odstawienie nabiału – antidotum na trądzik?