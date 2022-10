Geometria brwi — czym jest i jaką gra rolę w wyglądzie twarzy?

Geometria brwi — co to takiego?

Geometria brwi jest zabiegiem, który polega na zaprojektowaniu kształtu brwi. Specjalistka, która podejmuje się wykonania stylizacji brwi, powinna znać podstawy rysunku oraz geometrii twarzy, by móc dobrać właściwy kształt do owalu twarzy czy osadzenia oczu i ich rozstawienia. Uwzględniona musi być także szerokość nosa. Stylistki brwi korzystają z różnych narzędzi podczas wyznaczania idealnego projektu. Jest to m.in. cyrkiel do brwi, barwiona nić czy suwmiarka. Ważnym elementem jest również kolor brwi. Należy go dobrać do urody osoby, u której przeprowadzany jest zabieg.

Dzisiejsza geometria, nazywana także architekturą brwi czy ich stylizacją, zyskuje na popularności nie bez powodu. Jest zabiegiem całościowym, który pozwala na uzyskanie widocznego efektu w krótkim czasie. Kształt brwi jest ważnym aspektem. Często źle wyregulowane brwi sprawiają, że wygląda się po prostu niekorzystnie. Wpływają one także na mimikę twarzy. Warto dostosować stylizację brwi do ich naturalnego wyglądu. Stylistki dbają także o to, by przed nadaniem brwiom kształtu pokazać klientce, jak będą one wyglądać. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Geometria brwi krok po kroku

Jak wygląda geometria brwi? Każda profesjonalna stylistka przed wykonaniem niemal każdego zabiegu stylizacji brwi w pierwszej kolejności wykonuje właśnie ich geometrię. Wyznacza linie względem punktów twarzy, dzięki czemu może stworzyć idealny kształt brwi. Geometria brwi umożliwia np. wyrównanie asymetrii łuków brwiowych czy zamaskowania miejsc, gdzie rośnie mniej włosów i stworzenie perfekcyjnych brwi, pasujących do określonej urody.

Geometria obejmuje zazwyczaj także regulację brwi, a później również nadanie im koloru. W tym przypadku może to być m.in. henna tradycyjna czy pudrowa lub też makijaż permanentny.

Henna pudrowa w geometrii brwi

Henna pudrowa wykorzystywana jest w geometrii brwi bardzo często. Jest naturalnym preparatem zrobionym w większości ze składników roślinnych. Oparta m.in. na lawsonii bezbronnej pozwala na uzyskaniu efektu barwienia skóry i włosków, a jednocześnie pielęgnuje, odżywia i nabłyszcza brwi. Nie wymaga stosowania utleniaczy. Utrzymuje się jednak jedynie na komórkach naskórka, co sprawia, że złuszcza się razem z nim. Pozostaje więc na skórze od kilku dni do dwóch tygodni, a na włosie do sześciu tygodni.

Jeśli klientki chcą uzyskać trwalszy efekt, decydują się na makijaż permanentny. Szczególnie posiadaczki słabych, delikatnych i rzadkich brwi widzą spektakularne efekty, ponieważ dzięki trwałej geometrii brwi mogą uzyskać wymarzony efekt.

Trwała geometria brwi

Henna jest tymczasowym rozwiązaniem. Na zabiegi trzeba przychodzić regularnie, by cieszyć się pięknymi brwiami. Coraz popularniejsze stają się trwałe techniki stylizacji brwi, w tym makijaż permanentny. Metoda polega na wprowadzeniu pod skórę barwnika, który pozwala zaznaczyć łuki w doskonały sposób. Zabieg nie bez powodu przypomina wykonanie tatuażu. Nie jest jednak wieczny, ponieważ profesjonalnie wykonana trwała geometria brwi, utrzymuje się przez około dwa lata. Po tym czasie należy umówić się na tzw. dopigmentowanie, co pozwala na utrzymanie efektu.

Warto korzystać jedynie ze sprawdzonych salonów. Profesjonalnie świadczone usługi dają możliwość uzyskania zaplanowanego efektu. Niestety, na rynku nie brakuje nieuczciwych osób, które wykonują zabieg makijażu permanentnego w nieprawidłowy sposób. To może rodzić wiele komplikacji, ponieważ jest to ingerencja w tkankę skóry.

